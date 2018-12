Gloednieuwe bushokjes in aantocht DBS

05 december 2018

Werkmannen van de gemeente bereiden op verschillende plaatsen in Londerzeel de plaatsing van gloednieuwe bushokjes voor. Verschillende oude schuilhuisjes die hun beste tijd hebben gehad worden afgebroken en vervangen door nieuwe modellen.

Het gaat om de haltes ‘Rustoord’ en ‘A12’ in de Kerkhofstraat, ‘Kerk’ in de Sint-Niklaasstraat, ‘Heide’ in Plas, ‘Polderstraat’ en ‘De Zon’ in de Polderstraat en ‘Koeisteert’ in de Sint-Jozefstraat. De halte tegenover de brandweerkazerne in E. Van Esbroeckstraat wordt al een tijdje niet meer bediend door De Lijn. Het schuilhuisje daar wordt nog verplaatst naar de halte ‘Autosnelweg’ in de Mechelsestraat.

De reizigers die gebruikmaken van deze haltes zullen het een weekje zonder schuilhuisje moeten stellen. Nadien kunnen ze droog en uit de wind genieten van nieuwe bushokjes.