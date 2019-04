Gezin van asbestslachtoffer lanceert project ‘DA’S BEST’: “We willen met de positiviteit van onze papa asbestproblematiek aanpakken” Dimitri Berlanger

12 april 2019

17u38 3 Londerzeel De kinderen en weduwe van Dirk Van Sande zetten hun schouders onder ‘DA’S BEST’, een project om de bewustwording rond de asbestproblematiek te verhogen. Zeven jaar geleden stierf Dirk aan longvlieskanker, veroorzaakt door het inademen van asbest. “Hij was maar 51 jaar maar tot op het laatste moment bleef hij positief”, vertelt dochter Tinneke. “Met diezelfde ingesteldheid willen we nu asbest op openbare plaatsen aanpakken.” Volgend maand wordt alvast de tribune van voetbalclub KFC Malderen afgebroken.

Het is bekend dat in de ruime omgeving van Kapelle-op-den-Bos de asbestproblematiek nog verre van opgelost is. De draailingen zitten verwerkt in talloze materialen, zowel bovengronds als ondergronds. Met alle risico’s vandien. Dat moest de familie Van Sande pijnlijk ondervinden toen ze hun papa Dirk zeven jaar geleden op amper 51-jarige leeftijd verloren door longvlieskanker. Met hun project ‘DA’S BEST’ willen ze zich nu op een positieve manier engageren om al minstens openbare plaatsen zoveel mogelijk asbestvrij te maken.

“Lang leefde het idee ‘dat zolang je er niet aankwam, het allemaal geen kwaad kon’”, vertellen Marjan en Tinneke samen met hun mama Myriam. “Maar uit recente studies blijkt nu dat de asbest als gevolg van erosie bijvoorbeeld al in de lucht terecht kan komen. En zo in de longen van mensen. Er zijn nog steeds heel veel openbare plaatsen waar die typische golfplaten op daken liggen. Ik denk maar aan talloze speelplaatsen van scholen. En ook hier bij voetbalclub KFC Malderen is dat het geval. Mijn twee kinderen voetballen hier maar het is schrijnend dat je dit soort tribunes nog ziet. We werpen echter geen steen naar de voetbalclub. Het is gewoon overal schering en inslag in deze streek.”

De asbestsanering is zoals bekend een werk van lange adem. “Iedereen weet het maar het kost nu eenmaal geld. Je kan zeggen dat Eternit daar achter zit en dat de overheid het maar moet oplossen. Maar dat duurt heel lang. Te lang uiteraard. Je kan daar kwaad om worden maar dat helpt niet. Omdat onze papa heel positief in het leven stond en dingen in beweging zette, steken we nu zelf de handen uit de mouwen. We willen mensen sensibiliseren en geld ophalen om dan project per project aan te pakken. Eerst in Malderen en dan hopelijk ook in groot Londerzeel. Wij, de familie zetten er nu eerst onze schouders onder met behulp vrijwilligers, maar het is uiteraard de bedoeling dat er mensen bijkomen.” Ook broer Thijs en zus Julie zijn evenzeer bij het project betrokken maar konden niet bij het interview aanwezig zijn.

Het initiatief, dat nog maar pas werd gelanceerd, heeft alleszins meteen veel succes. “Er is duidelijk een groot draagvlak. Onze Facebook-pagina telt op die korte tijd al 1.000 likes. Heel wat mensen bieden ook al hulp aan. Er zullen barbecues en pannenkoekenslagen georganiseerd worden om geld in het laatje te brengen. We voelen nu al dat dit een groot sociaal engagement op gang gaat brengen. Het laatste weekend van augustus organiseren wij ook een grote straatbarbecue.”

Want de grootste groep slachtoffers moet nog komen. “Of je er nu vroeg of laat bij bent: je gaat er uiteindelijk aan dood. Het is erg pijnlijke ziekte. Dat hebben we spijtig genoeg zelf ook kunnen vaststellen. Zelfs morfine of een pijnpomp hielpen niet. Het longvlies versteent door de tumor. Elke dag is een beetje sterven. En één vezeltje is genoeg. Je hoef maar net op een werf passeren waar er onveilig wordt gewerkt. Je ruikt het niet of ziet het niet.”

Toch wil de familie er een positieve boodschap van maken. “Zoals hij het had gewild. “We denken er ook aan om een broche of button te maken met het logo van ‘DA’S BEST’ op, zoals de roze lintjes van Kom Op Tegen Kanker. Voor ons is het ook fijn dat mensen nog eens aan hem denken. Voeger zagen we veel hits als we zijn naam intikten in Google want hij was gekend als gewezen bedrijfsleider en voorzitter van het koor. Nu na al die jaren zijn die grotendeels verdwenen en dat is wel confronterend. Door het fonds brengen we hem op een manier terug tot leven. Na het rouwproces zijn we hier blijkbaar aan toe.”

De tribune met de asbest golfplaten van KFC Malderen zal volgende maand al worden afgebroken op een veilige en verantwoorde manier. “En er zal ook een nieuwe tribune in de plaats komen. Met steun van lokale bedrijven.”

Zo zijn er echter nog veel openbare plaatsen. “We hopen elk jaar een plek aan te pakken. Nu hebben we nog maar de eerste zaadje geplant. We hopen dat dit snel een hele kettingreactie in gang gaat zetten. We zijn nu nog het sponsorplan aan het finaliseren.”

“Het zou echt iets geweest zijn voor hem”, geeft Tinneke nog mee. “Ook de naam DA’S BEST komt trouwens van hem. Hij besloot zijn rouwbrief – eigenlijk raadgevingen hoe we verder moesten gaan met ons leven – met het zinnetje: ‘Vergeet niet te genieten, da’s best’. Wel dat gaan we dan ook doen.”

www.dasbest.be