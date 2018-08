Gezegend zij... al uw voertuigen 06 augustus 2018

02u29 0 Londerzeel Meer dan 800 wagens zijn zondag door de straten van Londerzeel getrokken voor de jaarlijkse voertuigenzegening. Vanop de grote markt besprenkelde de pastoor de voertuigen met het heilige wijwater.

Niet enkel de gewone persoonswagens passeerden de revue. Ook kinderfietsen, vrachtwagens en tractors lieten zich zegenen. Zelfs de brandweer kwam langs en ook een resem oldtimers werden voor de gelegenheid uit de garage gehaald om het heilige water te ontvangen. De chirojongens en -meisjes verkochten gadgets om hun kas te spijzen.De jaarlijkse traditie is al sinds 1929 een vaste waarde in Londerzeel, niet toevallig, want de patroonheilige van de gemeente is de beschermheer van reizigers op de weg. De aanwezigen trokken na de zegening verder naar de Oogstfeesten, waar onder meer Ben Crabbé, Jean Bosco Safari en Koen Wauters optraden. (DCFS)