Gemeenteschuld gedaald met 4,6 miljoen euro 03 februari 2018

03u19 0 Londerzeel Het begrotingsbeleid van de huidige bestuursperiode heeft zijn vruchten afgeworpen. Dat zegt althans schepen van Financiën Bart Van Doren (N-VA).

In de periode 2015-2018 daalde de gemeenteschuld met 4,6 miljoen euro. "Waar in de vorige bestuursperiode de uitgaven nog hoger lagen dan de inkomsten, helt de weegschaal nu over naar de andere kant", aldus Van Doren. "Het overschot dat de gemeente boekt, gebruiken we om de schuld verder af te bouwen. Om de beste verhouding van prijs en kwaliteit inzake dienstverlening aan de bevolking te kunnen aanbieden, werd nagegaan wat we konden uitbesteden, en wat we zelf beter konden doen. Voorts werden de uitgaven voor verzekeringspremies teruggeschroefd. Het aankoopbeleid werd gecentraliseerd en de debiteuren worden beter opgevolgd."





Ook leverden de gemeentemandatarissen in. Londerzeel heeft voor 2018 zo 20,5 miljoen euro aan exploitatie-uitgaven. Daarvan gaat er 2,5 miljoen euro naar het OCMW, 2,3 miljoen euro naar de politie, en iets minder dan 900.000 euro naar de brandweer. Voorts gaat er geld naar onderwijs en kinderopvang (1,8 miljoen euro), onderhoud van het openbaar domein en gebouwen, en naar vrije tijd (cultuur, sport, jeugd). (DBS)