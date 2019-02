Gemeentepersoneel krijgt hogere fietsvergoeding DBS

28 februari 2019

18u22 0 Londerzeel Het college verhoogt de fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer van het gemeentepersoneel van 0,15 euro naar 0,24 euro per kilometer met ingang van 1 januari 2019.

Dankzij een subsidie kon de fietsvergoeding in 2018 tijdelijk verhoogd worden van 0,15 naar 0,23 euro per kilometer. Door het wegvallen van die subsidie in 2019 viel de vergoeding terug op 0,15 euro per kilometer.

Het college en het vast bureau willen het fietsgebruik bij medewerkers stimuleren en verhogen daarom de vergoeding tot het maximaal vrijgestelde fiscale bedrag van 0,24 euro per kilometer. “Zo kan er op een bescheiden manier een bijdrage worden geleverd aan het klimaat en ook de gezondheid van de medewerkers vaart er wel bij als ze meer de fiets nemen”, zegt burgemeester Conny Moons (LWD).