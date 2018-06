Gemeenten in clinch over Zanzibar BUURT KLAAGT OVER PROBLEMATISCHE VERKEERSAFWIKKELING LANGS LANDBOUWWEGJES DIMITRI BERLANGER

15 juni 2018

02u34 0 Londerzeel Een aantal buurtbewoners van de zomerbar Zanzibar in de Heerbaan klaagt over nachtlawaai en vooral het verkeer van en naar het evenement. Die verkeersafwikkeling over kleine landbouwwegjes veroorzaakt zelfs een burenruzie tussen Merchtem en Londerzeel.

Vorig jaar overtrof het Zanzibar-concept de stoutste verwachtingen met 20.000 bezoekers. Een nieuwe en grotere locatie was dan ook de hoofdreden - net als extra openingsdagen - voor de verhuis van Merchtem naar Steenhuffel. Op 1 juni openden de deuren.





Maar niet iedereen is even enthousiast. "Dit is geen pop-upbar meer maar een heus openlucht event in agrarisch gebied, 4 à 5 dagen in de week en bijna 4 maanden lang", zegt bewoonster Elke Duffeler. "Het verkeer wordt allemaal langs één veldweg gestuurd die vlak bij ons huis uitkomt en dat ondanks negatief advies van de politie. Dat weggetje is daar totaal niet op voorzien en er wordt veel te snel gereden. Van slapen komt op die manier weinig in huis voor ons en onze studerende kinderen."





Oorlogsgebied

"Telkens wij onze woning verlaten als Zanzibar open is, begeven we ons in een oorlogszone, met zotte en zatte chauffeurs die menen dat ze op het circuit aan het rijden zijn", doet bewoner Bart Vandebosch er nog een schepje bovenop.





Volgens burgemeester Nadia Sminate gaat het echter maar om enkelingen die misnoegd zijn. "99% van onze inwoners is laaiend enthousiast. Ik ben ook zeer tevreden over de organisatie die heel strikt is: ze sluiten op tijd en gaan niet over het maximaal aantal toegelaten aantal decibels (90)."





Enkel de verkeersafwikkeling is een probleem, geeft Sminate toe. En daar wringt ook het schoentje met buurgemeente Merchtem. "We vragen aan Merchtem toelating om voor het verkeer in een veiligere ontsluiting te voorzien via de ruilverkavelingsbaan en zo naar het Brusselbaantje. Die is wat breder en je hebt er een beter zicht wat het allemaal veel veiliger maakt. We zijn daarover al weken aan het overleggen geweest maar helaas zonder resultaat."





Wet toegepast

Volgens Merchtems burgemeester Eddie De Block (Open Vld) past hij echter gewoon de wet toe. "Ik laat geen auto's toe in deze landbouwwegen. Dat is al 25 jaar zo en er zijn ook al heel wat automobilisten voor geverbaliseerd. Dan ga ik dat nu niet opeens gaan toelaten. Bovendien gaan de mensen van Peizegem langs die wegen te voet naar de Zanzibar. Ik stel hun veiligheid voorop. Misschien moet mijn collega-burgemeester eerst eens stilstaan bij de verkeersafwikkeling voor ze een dergelijk evenement toelaat en niet pas achteraf."