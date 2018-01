Gemeenten gaan tot 25% energie besparen in 18 gebouwen 02u27 0 Londerzeel Londerzeel en Meise gaan in 18 gebouwen 20 tot 25% energie besparen dankzij een intergemeentelijk energieprestatiecontract (EPC). Dit zal neerkomen op een vermindering van de CO2-uitstoot van meer dan 700 ton per jaar voor de twee gemeenten samen.

Gemeenten zijn eigenaar van heel wat gebouwen. Veel van deze gebouwen zijn verouderd, waardoor ze niet in orde zijn met de huidige en toekomstige energieprestatievereisten en waardoor ze teveel energie verbruiken. Bovendien hebben de meeste gemeenten niet de nodige financiële middelen om energiebesparende investeringen uit te voeren. Renovatie wordt dan ook vaak uitgesteld.





De provincie Vlaams-Brabant werkte daarom een vernieuwend coachingtraject uit om de gemeenten te ondersteunen bij het uitvoeren van energiebesparende maatregelen in hun gebouwen. In dit geval hebben de gemeenten Meise en Londerzeel beslist om de investeringen via eigen financiering te doen.





Als de energiebesparingen groter zijn dan gegarandeerd, dan delen 'ENGIE Cofely' en de gemeentes de extra winst met elkaar. Blijken deze lager te zijn, dan betaalt ENGIE Cofely het verschil terug. Zodra de financiering is afgelost, komt de energiebesparing volledig ten gunste van de gemeenten die na een looptijd van 15 jaar over modernere, energiezuinigere en comfortabelere gebouwen beschikken.





Wat de geplande werken betreft wordt onder meer de installatie van zonnepanelen op 11 gebouwen voorzien. In het zwembad van Meise zal ook jaarlijks meer dan 200 m3 water bespaard worden. Voor Londerzeel werden verder het GC Gerard Walschap, de Centrumschool, het oude gedeelte van het GTIL, het administratief centrum, woonzorgcentrum Herfstvreugde en de assistentiewoningen Eikenhof opgenomen in het EPC-contract. (DBS)