Gemeente zoekt sportkampioenen 31 juli 2018

De gemeente Londerzeel gaat haar sportkampioenen huldigen. Iedereen die, zowel individueel als in ploegverband, lid is van een sportvereniging uit Londerzeel of in Londerzeel woont en kampioen werd (op provinciaal, nationaal, Europees of wereldniveau in de categorie goud, brons, zilver...) tussen 1 juli 2017 en 30 juni 2018 komt in aanmerking. Zij mogen een e-mail sturen naar sport@londerzeel.be op uiterlijk vrijdag 10 augustus met daarin de naam van de kampioen of ploeg die de prestatie geleverd heeft en een leuke anekdote of verhaal over hoe de titel werd behaald. De Londerzeelse kampioenen worden op vrijdag 7 september gehuldigd. (DBS)