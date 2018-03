Gemeente sluit aan bij statiegeldalliantie 29 maart 2018

Londerzeel treedt toe tot de zogenaamde Statiegeldalliantie, die pleit voor een invoering van statiegeld op petflessen en blikjes. Het voorstel werd op de gemeenteraad goedgekeurd met 19 stemmen voor en - opvallend - vijf onthoudingen van N-VA. De fractie heeft grote bedenkingen bij het hele opzet. "Statiegeld verhoogt namelijk de administratieve kost voor drankenhandelaars, die dit op hun beurt weer zullen doorrekenen in de prijs aan de consument", zegt burgemeester Nadia Sminate (N-VA). "De pmd-zak werkt goed, er moet alleen worden nagedacht om dat systeem te verbeteren. Dat kost onze inwoners nu amper 0,15 euro per zak. De brave mens die nu alles inzamelt zou dan nog eens apart moeten gaan sorteren, geen blikjes meer platdrukken en alles naar een verzamelpunt brengen. Hij zal veel meer moeite moeten doen en wordt gestraft voor het gedrag van enkelingen. Omdat wij niet tegen een aantal uitgangspunten van die alliantie zijn en zeker ook een oplossing willen voor het zwerfvuilprobleem werd uiteindelijk beslist om niet tegen te stemmen, maar ons te onthouden." (DBS)