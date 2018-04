Gemeente organiseert vader- en moederdagactie 28 april 2018

Het gemeentebestuur en de handelszaken die deelnemen aan de Londerzeelse Kadobon, vieren op zondag 13 mei Moederdag en op zondag 10 juni Vaderdag. Inwoners krijgen de kans om via een formulier hun moeder en/of vader speciaal te danken. De formulieren worden verzameld in kadobonnenboxen die opgesteld staan in de scholen, aan het onthaal in het Administratief Centrum, in de bibliotheek van Londerzeel en van Malderen. Het formulier kan ook gemaild worden naar economie@londerzeel.be. Ook via het e-loket op www.londerzeel.be kan een moeder of vader worden voorgedragen. Voor de moederdagactie kunnen inwoners inschrijven tot en met maandag 7 mei, voor de vaderdagactie tot en met dinsdag 5 juni. Uit de inzendingen worden per actie zes winnaars getrokken die op de feestdag zelf worden verrast. Het gemeentebestuur schenkt per actie vier Kadobonnen. Ook UNIZO Londerzeel en Ondernemersgroep Londerzeel geven telkens een Kadobon.





(DBS)