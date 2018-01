Gemeente lanceert handige tool voor vrijwilligers 02u30 0 Londerzeel In samenwerking met het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw zijn voortaan alle vacatures voor vrijwilligerswerk in Londerzeel online raadpleegbaar.

Om vrijwilligers te ondersteunen is de uitbouw van een vrijwilligerswerking een prioriteit voor het gemeentebestuur. Twee jaar geleden werd daartoe een werkgroep opgestart. Naast het realiseren van de vrijwilligerswerking 't Zeel, het uitbrengen van een brochure over de vrijwilligerswerking en de uitwerking van een gezamenlijk waarderingsbeleid wordt nu dus een handige online tool gelanceerd. Op www.londerzeel.be/vrijwilligerswerk-zoeken kan je nu dus alle vacatures voor vrijwilligerswerk in Londerzeel raadplegen. (DBS)