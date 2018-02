Gemeente kiest zelf locatie voor nieuwe bewegingstoestellen 13 februari 2018

02u58 0 Londerzeel De locatie van de nieuwe bewegingstoestellen is bekend. Er werd besloten om telkens twee toestellen te plaatsen in Zandvat in Malderen en op de kruising van Hazenpad en Sneppelaar. In het najaar konden inwoners nog zelf locaties voorstellen voor bewegingstoestellen via het digitaal participatieplatform CitizenLab.

Hoewel het gemeentebestuur zeer tevreden is met de aangebrachte ideeën, zijn deze niet door de selectie geraakt. Dat komt omdat er op die locaties (buitensportcentrum Schaselberg, stationswijk,...) al andere projecten in de steiger staan of omdat er al voldoende sportmogelijkheden zijn. Er werd ook rekening gehouden met een geografische spreiding zodat het aanbod bereikbaar is voor alle inwoners. Wellicht worden de toestellen in de loop van april geïnstalleerd.





Eerder werd al beslist dat twee toestellen worden opgesteld in de Groene Long (centrum Londerzeel). Twee toestellen krijgen een plek in de tuin van het woonzorgcentrum Herfstvreugde. Het gemeentebestuur heeft de acht bewegingstoestellen samen met de gemeente Merchtem aangekocht. In de loop van het jaar zullen opnieuw bewegingstoestellen aangekocht worden die eveneens een strategische plek in de gemeente zullen krijgen.





(DBS)