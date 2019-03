Gemeente heeft nu ook eigen GAS-vaststeller DBS

27 maart 2019

17u43 0 Londerzeel De gemeenteraad heeft een eigen GAS-vaststeller aangesteld. Deze ambtenaar zal zich vooral toeleggen op inbreuken zoals sluikstorten, geluidshinder en hinder door dieren.

Gemeentelijke Administratieve Sancties of kortweg GAS zijn een middel om bepaalde soorten overlast te bestrijden. De politie en GAS-vaststellers stellen mogelijke overtredingen vast.

In de gemeente Londerzeel zijn al twee personeelsleden van de afvalintercommunale Incovo aangesteld voor het opstellen van een GAS bij overtredingen met betrekking tot afval, zoals het foutief aanbieden van huisvuil. Nu komt daar dus een eigen vaststeller bij.

In Londerzeel kan een GAS-boete opgelegd worden bij volgende overtredingen: het verkeerd aanbieden van huisvuil; sluikstorten; het achterlaten van hondenpoep; wildplassen; wildplakken; honden niet aan de leiband houden; het verstoren van de openbare rust; en het beschadigen van privé- of openbare eigendommen, bijvoorbeeld door vandalisme of graffiti.