Geen uitstel meer voor geweldenaar 15 juni 2018

02u44 0

Een 24-jarige man uit Londerzeel is veroordeeld tot een effectieve celstraf van 6 maanden voor partnergeweld. De man kreeg het op 18 oktober 2017 aan de stok met zijn vriendin, een vrouw uit Halle. Na de zoveeste discussie greep hij haar vast en trachtte hij haar volgens haar te wurgen met een broeksriem. De an had meteen na de feiten al door dat hij over de schreef was gegaan en hij bood zichzelf aan bij de politie. "Dat van die broeksriem klopt niet maar ik geef wel toe dat ik te ver ben gegaan", herhaalde hij voor de rechter. Eind 2016 werd hij al eens veroordeeld voor partnergeweld. "Meneer heeft al eens een straf met uitstel en begeleiding gekregen voor soortgelijke feiten maar deed er niets mee. Nu maar een effectieve straf", aldu de rechter. (WHW)