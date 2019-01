Geen straf voor saunabezoeker die oneerbaar voorstel deed aan minderjarige WHW

10 oktober 2019

15u18 0 Londerzeel Een 81-jarige man heeft de opschorting gekregen voor het aanzetten tot ontucht van een 13-jarige jongen. De man deed bij een saunabezoek een oneerbare voorstel aan de jongen.

De man zat op 20 juli 2016 toevallig bij een bezoek aan een saunacomplex in Londerzeel in de buurt van de 13-jarige jongen in een van de jacuzzi’s. Nadat hij een eerste keer oogcontact zocht, besloot het slachtoffer het bad te verlaten en naar de sauna te gaan. De tachtiger liet zich niet zo snel afschepen en volgde hem. Daar deed hij enkele seksueel getinte voorstellen. De jongen liep hierna weg naar zijn vader. Die alarmeerde het personeel dat de man wilde tegenhouden. Uiteindelijk kon hij toch wegrijden, maar de politie kon hem even later thuis oppakken.

Geen straf

De man ontkende niet dat hij oneerbare voorstellen had gedaan, maar hij kaderde het hele incident wel. “Ik dacht dat hij meerderjarig was. Bovendien meende ik dat hij opgewonden was. Daarom heb ik hem die vraag gesteld”, klonk het tegen de politie. Ondanks dat de rechter de ernst van de feiten erkende besloot de rechtbank toch om de man geen straf te geven. Hij kwam dus weg met de opschorting. “Gezien zijn blanco strafregister in combinatie met de al gezegende leeftijd van de beklaagde volstaat dit”, klonk het in het vonnis.