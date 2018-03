Gecoro-voorzitter neemt ontslag: "Betaal geen belastingen op aalmoesje" 20 maart 2018

02u26 0 Londerzeel Hubert De Clercq neemt na meer dan 30 jaar lidmaatschap, waarvan drie legislaturen als voorzitter, ontslag uit de Gecoro (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening).

"Als leden van lokale adviesraden belastingen en sociale lasten moeten blijven betalen op een aalmoesje van een zitpenning, dan hoeft het voor mij niet meer. Het is een schande dat politiek België de vrijwilligers, die zich inzetten voor het lokale beleid, niet de voordelen geeft van een sportcoach en een klusser in de kantine", zegt hij.





Geen vrijstelling

Vijftig euro bruto per zitting verdient De Clercq als voorzitter van Gecoro. "Onze gemeentelijke belastingdienst geeft dit aan bij de Belastingen, die ze als beroepsinkomsten kwalificeert waarop ik dan ook nog sociale bijdragen moet betalen", legt hij uit. "Als ik nu vaststel dat sinds 1 januari 2018 anderen tot 500 euro onbelast per maand mogen bijverdienen, en dus kunnen genieten van een fiscale en sociale vrijstelling tot 6.000 euro per jaar, dan hoeft het voor mij niet meer. Het nieuwe statuut geldt voor activiteiten die het midden houden tussen vrijwilligers- en betaald werk zoals sportcoaching, culturele activiteiten of buitenschoolse kinderopvang, en voor occasionele diensten van burger tot burger zoals kleine herstellingen waarvoor mensen geen beroep doen op het reguliere circuit."





Hij kaartte zijn ongenoegen aan, maar kreeg geen antwoord van de overheid. "Ik wens met mijn ontslag uitdrukkelijk een signaal te geven aan de hogere beleidsverantwoordelijken van dit land", besluit De Clercq, die hoopt dat de vele vrijwilligers in dezelfde situatie zijn voorbeeld volgen. (DBS)