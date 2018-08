Fietssnelweg krijgt openbare verlichting 28 augustus 2018

02u48 0

De fietssnelweg die Londerzeel station met Ramsdonk verbindt krijgt de komende twee weken openbare verlichting.





"In 2016 verlengden we de fietssnelweg langs het spoor, met een nieuw fietspad van aan de Stationsstraat tot aan de Bergkapelstraat op de grens met Ramsdonk", zegt schepen van Mobiliteit Tom Troch (sp.a). "Hierdoor kan je snel en veilig fietsen van in Malderen tot in Kapelle-Op-Den-Bos. Er was toen geen verlichting voorzien, zoals dat op het eerste gedeelte tussen Malderen en het station ook niet het geval is. Al snel kwam de vraag, maar we konden daar niet onmiddellijk op ingaan omdat die investering niet voorzien was."





Nu heeft het bestuur wel de nodige middelen vrij gemaakt. "We starten nu dan ook met de aanleg van verlichting op het gedeelte tussen de Stationsstraat en de Bergkapelstraat. Deze verlichting zal branden 's avonds en in de vroege ochtend, wat vooral in de winter belangrijk is voor de schoolgaande jeugd, of voor mensen die naar hun werk of hun hobby rijden. Om redenen van energiezuinigheid zal de verlichting niet de hele nacht blijven branden."





Het gaat om 49 lichtpunten die door Eandis worden geplaatst, met een totaalkost van 39.000 euro. De werken startten gisteren en duren tot 7 september. De aannemer zal er alles aan doen opdat het fietspad steeds bruikbaar blijft. (DBS)