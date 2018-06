Fietspaden krijgen asfaltlaag 12 juni 2018

02u49 0

In opdracht van de gemeente Londerzeel is een aannemer gistermiddag gestart met de asfaltering van de fietspaden in Robbroekstraat te Londerzeel tussen St-Niklaasstraat en de gemeentegrens met Meise. Doorgaand verkeer blijft mogelijk, maar er zal gewerkt worden met tijdelijke verkeerslichten. De werkzaamheden nemen tot en met 15 juni in beslag. (DBS)