Ex-model en schrijfster Greet Ilegems op N-VA-lijst 03 mei 2018

Voormalig model en schrijfster Greet Ilegems gaat in de politiek. Ze zal in oktober op de N-VA-lijst staan. De 33-jarige studeerde cum laude af als burgerlijk ingenieur aan de K.U. Leuven en heeft momenteel een internationale functie in een Duits bedrijf. Ze groeide op in Londerzeel en woont vandaag in Steenhuffel.





"Ik ben al heel lang geïnteresseerd in politiek", vertelt ze. "De maatschappelijke thema's houden me sterk bezig en waren ooit de reden waarom ik ben beginnen schrijven. Ik voel momenteel een enorme drang om dichter bij de mensen te staan en om al mijn ervaring in te zetten voor de belangen van de inwoners van Londerzeel. Toekijken langs de zijlijn is niets voor mij. Daarom ga ik dit politieke engagement aan."





Haar keuze voor N-VA stond zeer snel vast. "Het is een rechtlijnige partij die beslissingen durft te nemen. Met een voet in Brussel is het ook de enige Londerzeelse partij die echt voor verandering kan zorgen. Ik neem graag een voorbeeld aan sterke vrouwen zoals burgemeester Nadia Sminate en schepen Gerda Verhulst. Voor hen heb ik tonnen respect."





Ilegems heeft met 'De kleuren van het licht' eind vorig jaar een vervolg geschreven op haar enthousiast onthaalde fantasy-debuut 'De nieuwe wereld'. Dat verscheen in 2015 en is intussen al aan een derde druk toe. Beide boeken zijn beschikbaar in boekhandels in Vlaanderen en Nederland. (DBS)