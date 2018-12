Ex-kok van RSC Anderlecht opent ‘Bistro CanBe 65’ Olav Van Landuyt moest na 17 jaar beschikken van Coucke maar kan nu droom verwezenlijken Dimitri Berlanger

06 december 2018

15u26 0 Londerzeel Olav Van Landuyt (53) ziet met de opening van ‘Bistro CanBe 65’ in het voormalige Affligem-café op de Markt zijn droom van een eigen zaak in vervulling gaan. De man komt wel niet onbeslagen ten ijs. Hij heeft 17 jaar gekookt voor de spelers van RSC Anderlecht. Eind oktober kwam daar een einde aan. De manier waarop hij aan de deur werd gezet door de nieuwe eigenaar – Marc Coucke dus – zit hem hoog. “Dat is zoals bij heel wat anderen respectloos gebeurd.” Hij heeft wel nog goede herinneringen aan een aantal (ex-)spelers en met sommige zoals Olivier Deschacht, Romelu Lukaku en Marcin Wasilewski heeft hij zelfs nog af en toe contact.

Het voormalige Affligem-café heet voortaan ‘Bistro CanBe 65’. Olav Van Landuyt werd vier jaar geleden al verliefd op de zaak. “Mijn broer woont in Londerzeel dus ik had hier al eens voor het pand gestaan”, lacht hij. “Het is een prachtige, goed gelegen zaak. Mijn vrouw heeft mij toen gezegd ‘begin er niet mee, anders ben je zeven dagen op zeven bezig’.”

Olav had dan ook al de handen vol als verantwoordelijke van de catering op Anderlecht. “Ik deed dat al 17 jaar. Eerst in de ‘Club House’ aan het stadion zelf. Zowel de supporters als de spelers en technische staf kwamen er iets drinken of eten. Daarna heb ik de jeugdbar op Neerpede voor mijn rekening genomen en uiteindelijk zorgde ik ook voor het eten van de spelers van de A-kern, U21 en de trainers en medische staf.”

Op 31 oktober kwam daar opeens een einde aan. “Ik had in juni – ik was toen op vakantie – een mail gekregen dat mijn vijfjaarlijkse contract niet werd verlengd. Toen ik terugkwam maakte CEO Jo Van Biesbroeck mij persoonlijk duidelijk dat er niet mee over te spreken viel. ‘De nieuwe eigenaar plaatst zijn eigen mensen’, heette het. Het ging dus niet over de kwaliteit van het eten of iets anders. Dat was meteen het einde van de discussie. Zo zijn er nog veel andere mensen op de club moeten vertrekken. Ik heb mezelf niets te verwijten maar het doet wel pijn. Ik heb dit 17 jaar met hart en ziel gedaan. Anderlecht blijft voor altijd mijn club maar dan heb ik het enkel over de ploeg op het veld...”

Vooral het gebrek aan respect zit diep. “Ik vind het ongelooflijk dat men dit gewoon via mail heeft gemeld en men mij intussen in het ongewisse heeft gelaten. Marc Coucke is zelf drie à vier keer komen eten bij mij en telkens was het zogezegd ‘lekker’. Maar om dan een mail te sturen in plaats van dat vlakaf te zeggen in mijn gezicht, dat vind ik niet netjes. Ik heb mijn contract dan nog moeten uitdoen tot op de laatste dag, tot 31 oktober. Begin dan direct het seizoen met een nieuwe ploeg zou je denken. Maar dat wilden ze niet. Dan moesten ze mij niet uitbetalen. Daar hebben ze dan geen geld voor. Ach, als je ziet hoe ze Olivier Deschacht hebben gezegd dat hij niet meer mocht blijven… Dat is dan nog een vedette, ik ben maar een gewone mens.”

Nochtans heeft Olav ook veel goede herinneringen aan zijn periode bij Anderlecht. “Ik hou er veel vrienden aan over. Romelu Lukaku belt mij wel eens, en ook met Nicolas Frutos, Olivier Deschacht en Marcin Wasilewski heb ik een goede band. Ik ben twee jaar geleden op uitnodiging van hem zelfs met mijn vrouw naar Leicester mogen gaan. Ook met Herman Van Holsbeeck heb ik nog contact. Hij kwam geregeld mee-eten met de spelers en ook Roger Van den Stock deed dat af en toe.”

Dat het verhaal bij Anderlecht bruusk eindigde maakt wel dat hij zich nu volop kan focussen op zijn droom. “Ik had deze zaak altijd in het achterhoofd gehouden. Ik wou dat er uiteindelijk zelfs nog bij doen. Maar door mijn ontslag is dat uiteraard in een stroomversnelling geraakt. Nu kan ik er 100 procent mee bezig zijn. Het zal het mij veel gemakkelijker maken. In die zin ben ik blij dat ik van die catering vanaf ben. Op het einde was de wispelturigheid ook groot. Alles veranderde vaak op het laatste moment en dan moest je soms nog last-minute personeel optrommelen.”

Van Landuyt wil ook de plannen voor het ‘nieuwe’ Anderlecht niet helemaal afkraken. “De manier waarop sommige dingen gegaan zijn is niet echt mooi maar alles is verre van slecht. Er moet veel aangepast worden en Rome is ook niet op een dag gebouwd. Een minimum aan respect voor mensen zou echter wel mogen.”

Zaterdag gingen de deuren van ‘Bistro CanBe 65’ officieel open. Die naam is ook niet lukraak gekozen. “Mijn vrouw Kim is Canadese en ik Belgisch en we zijn allebei geboren in 1965”, verklapt hij. “Het concept? Iedereen kan hier gewoon iets drinken én je kan uiteraard ook lekker eten. Er is een kleine kaart en telkens ook een lunch met soep en een hoofdschotel voorzien. Daarnaast zijn er ook suggesties die geregeld aangepast worden. Dat kan gerijpte entrecôte zijn de ene week en de volgende week een stukje wild.”

Op de opening kregen Olav en Kim al meteen bezoek van een bevriend koppel uit… Metz. “Zij zijn speciaal voor ons zomaar eventjes 700 kilometer heen en terug gereden om hier twee uurtjes te zijn, iets te eten en wat bij te praten. Ze zijn nog even naar de Grote Markt geweest en dan zijn ze al teruggekeerd. Dat mensen zoiets voor ons over hebben is hartverwarmend en het geeft al meteen een enorme boost.”