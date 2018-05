Estaminet Leireken weer open 16 mei 2018

Estaminet Leireken is weer open tijdens het weekend. In afwachting van een nieuwe uitbater zorgen vrijwilligers van de vzw Leireken ervoor dat iedereen weer van het sfeervol terras en de gezellige caféruimte kan genieten. Als ijkpunt op de bekende Leirekensroute is het voormalige treinstation een geliefde rustplek voor heel wat recreatieve fietsers. Voorlopige openingsuren: iedere vrijdag vanaf 16 uur, zaterdag vanaf 14 uur en zondag vanaf 12 uur. (DBS)