Ereschepen Slachmuijlders overleden 16 maart 2018

Ereschepen Marcel Slachmuijlders is vorige donderdag op 83-jarige leeftijd overleden. Slachmuijlders was destijds schepen van openbare werken en van stedenbouw. In 1984 richtte hij samen met Frans Vranckaert ook de Geschied - en Heemkundige Kring van Londerzeel (GHKL) op. Hij schreef daarna ontelbare bijdragen voor hun tijdschrift en gaf ook verschillende boeken zoals 'De Kronieken van Londerzeel' uit. "Hij zou nog heel veel graven in archieven, oude teksten, verloren gewaande dagboeken en notulen", klinkt het bij zijn collega's van de GHKL. "Minutieus werd alles overgeschreven en vakkundig van commentaar voorzien. Wie al eens door de Gildenstraat wandelde, zag hem vaak zitten achter zijn computer. Londerzeel heeft met Marcel een deel van zijn geheugen verloren, maar Marcel zal niet vergeten worden..." De begrafenisplechtigheid vindt nu zaterdag 17 maart om 10 uur plaats in de Sint-Kristoffelkerk in Londerzeel. (DBS)