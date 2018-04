Ereburgemeester De Borger nieuwe voorzitter MV Ritmico 14 april 2018

02u25 0 Londerzeel Ereburgemeester Jozef De Borger wordt de nieuwe voorzitter van de muziekvereniging van Londerzeel Sint-Jozef, MV Ritmico. Hij volgt er na negen jaar Luc De Bock op.

"Ik ben ervan overtuigd dat we erin geslaagd zijn om MV Ritmico de richting van de toekomst uit te sturen", zegt afscheidnemend voorzitter De Bock, die mee op zoek ging naar een nieuw en fris imago voor de toenmalige Koninklijke Fanfare. De naamsverandering naar 'Muziekvereniging Ritmico' was een van de eerste stappen in die richting.





Ereburgemeester Jozef De Borger, die in Oudegem gaat wonen, ziet het als een manier om de band met Londerzeel te behouden. "Zo ben ik wel verplicht om nog veel naar Londerzeel te komen", grapt hij. "Ik ben al jaren lid van MV Ritmico en ken het reilen en zeilen van de vereniging door en door. Heel lang geleden ben ik ook nog spelend lid geweest, maar dat was niet zo'n groot succes (lacht)."





Ritmico concerteert samen met Jelle Cleymans op 20 april om 20 uur in CC De Kollebloem in Puurs. (DBS)