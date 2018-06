Eerste Zanzibar-weekend meteen voltreffer 04 juni 2018

02u32 0 Londerzeel Mede door het mooie weer was het eerste Zanzibar-weekend in Steenhuffel een schot in de roos. Bij de opening vrijdagavond daagden meer dan duizend bezoekers op en ook gisteren liep de pop-upzomerbar goed vol.

Zanzibar is dit jaar aan zijn tweede editie toe. Nadat vorig jaar in drie maanden tijd maar liefst 25.000 mensen in Merchtem opdaagden, was de organisatie op zoek naar een grotere locatie. En die werd in de Smisstraat in Steenhuffel gevonden. "Hier beschikken we over een terrein van drie hectare en een grote parking", zegt Tim Vermeir, die de Zanzibar vorig jaar voor het eerst organiseerde samen met Sander De Proost, Sam Dours en Wim Walravens.





"Vrijdag tijdens de officiële opening daagden ruim duizend mensen op en ook vanmiddag (gistermiddag, red.) is er aardig wat volk."





Met hun pop-upzomerbar mikken de vier vrienden op een breed publiek. "Op donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond is er de afterwork voor de dynamische jongeren", aldus nog Tim Vermeir.





"Bij mooi weer openen we de bar op zaterdag- en zondagmiddag voor gezinnen. Er is een zwembad en een springkasteel voor de kinderen. Op onze website kunnen bezoekers zien wanneer de zomerbar open is. We hopen alvast op een zomer met heel zonnig weer (lacht)." (RDK)