Eerste kersthappening in vogelopvangcentrum DBS

26 november 2018

Londerzeel Het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren organiseert dit jaar voor het eerst een kersthappening op zondag 16 december.

Na een bezoek en een rondleiding in het opvangcentrum zal je kunnen genieten van een lekkere pannenkoek, een warme glühwein of een lekkere borrel. Tevens zal het volledig assortiment wintervoeding, voederplanken en nestkasten te koop worden aangeboden.

“Het aantal op te vangen dieren (5.276 exemplaren in 2018) stijgt jaarlijks en kost handenvol geld”, klinkt het bij het VOC. “Gezien we slechts gedeeltelijk (27%) gesubsidieerd worden door de overheid organiseren we regelmatig evenementen om aan de nodige centen te geraken.”

Je kan op de kersthappening terecht van 13 tot 19 uur. Adres: Boeksheide 51 in Malderen.