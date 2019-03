Eerste editie Star2Run is meteen schot in de roos Joyce Van De Winkel

24 maart 2019

11u40 1 Londerzeel In het centrum van Londerzeel vond zaterdagavond het evenement Star2run voor de eerste keer plaats: een combinatie van night run en urban trail. Zo'n 1.300 sportievelingen daagden op.

Een mooi verlicht en geanimeerd parcours en verschillende gebouwen die werden opengesteld voor lopers en wandelaars. Daarmee wilden de organisatoren van Star2run alle inwoners van Londerzeel op de been krijgen. En met succes: in totaal daagden zo’n 1.300 sportievelingen op.

“Vorig weekend hadden we online 1.096 inschrijvingen, maar de voorbije week zijn er nog een tweehonderdtal inschrijvingen bijgekomen”, vertelt Kathleen Potoms van de organisatie A sky full of stars, die Star2run organiseert. “Natuurlijk hoopten wij op een mooie opkomst, maar zo veel volk hadden we niet zien aankomen.”

Berrefonds

Star2run schenkt de opbrengsten van het evenement aan het Berrefonds, een vzw die ouders ondersteunt bij het verlies van hun kindje. Zij bieden een koesterdoos aan voor kindjes overleden tijdens de zwangerschap of kort na de geboorte. “Omdat wij zelf al op verschillende manieren werden geconfronteerd met dit verlies, kunnen we enkel maar bevestigen dat er een grote nood is aan initiatieven zoals het Berrefonds”, aldus de organisatie A sky full of stars.