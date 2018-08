Duizenden wandelaars stappen 49ste Dodentocht 13 augustus 2018

02u28 0 Londerzeel Duizenden enthousiaste wandelaars trokken vrijdagnacht en zaterdagochtend vroeg door Londerzeel en Merchtem tijdens de 49ste Dodentocht.

De traditionele grote stop halverwege aan brouwerij Palm is dan wel sinds vorig jaar geschrapt maar de mythische wandeltocht leeft nog altijd enorm in de regio. Vrijdagnacht en zaterdagochtend trokken de deelnemers van de Dodentocht door Merchtem en Londerzeel. Na zowat 50 kilometer kregen de minder getrainden stilaan af te rekenen met spierpijn, blaren en vermoeidheid maar uiteindelijk behaalden toch 8.178 deelnemers de eindmeet, 1.685 moesten gedurende de tocht opgeven.





De organisatie spreekt over een geslaagde editie. Het Rode Kruis zegt dat het 1.600 deelnemers heeft verzorgd. Het ging traditioneel vooral om verzorging van blaren en massages tegen spierpijn.





(DBS)