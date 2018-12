Drukke dag voor Sinterklaas WHW

01 december 2018

13u26 0 Londerzeel De Sint heeft zaterdag een wel zeer drukke dag gehad. Hij maakte zijn intrede in Steenhuffel, Malderen en Londerzeel.

Omstreeks half twaalf kwam hij aan in Steenhuffel. Waar anders dan aan de kerk zou de Heilige Man zich vertonen? Hierna verplaatste hij zich in het gezelschap van zijn Pieten naar de kerk van Malderen, waar hij om 13u de kinderen wild maakte. Een laatste acte de présence gaf hij in Londerzeel waar hij zowel aan Sint-Jozef als in het centrum snoep en knuffels uitdeelde.