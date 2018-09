Dolle pret op pop-uppretpark 03 september 2018

Op de laatste dag van de zomervakantie konden de Londerzeelse kinderen zich gisteren nog even helemaal uitleven in eigen dorp. Een van Europa's grootste pop-uppretparken streek ook dit jaar neer in de gemeente. Uitbater 'O2run' toverde met zijn superleuke attracties het Heldenplein om in een spelparadijs voor kinderen én volwassenen van alle leeftijden. Zij konden zich laten gaan op glijbanen, hindernissenparcours, springkastelen en veel meer. Voor diegenen die zich liever niet waagden aan al deze attracties, was er ook een gezellig terras voorzien in de zomerzon. (DBS)