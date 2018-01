Dirk Putteman onverwacht overleden CEO EN STICHTER VAN BELCHIM ZETTE GEWASBESCHERMER OP WERELDKAART DIMITRI BERLANGER ROBBY DIERICKX & TOM VIERENDEELS

25 januari 2018

02u26 0 Londerzeel Dirk Putteman, CEO en stichter van Belchim, is onverwacht overleden. Hij werd 60 jaar. Putteman maakte wereldwijd naam met zijn bedrijf, dat dertig jaar geleden opgericht werd in Londerzeel en gespecialiseerd is in gewasbescherming. Voetbalclub SK Londerzeel, waarvan Putteman hoofdsponsor was, heeft zijn nieuwjaarsreceptie afgelast.

Putteman richtte Belchim op in 1987. Wat begon in een kleine opslagruimte met drie werknemers werd al snel een vaste waarde in de distributie van beschermingsmiddelen voor gewassen in België. In de beginjaren was het bedrijf gevestigd in de Neringstraat, later volgde een verhuis naar het vroegere gebouw van Sony in de Technologielaan. Daar groeide wat intussen bekendstond als Belchim Crop Protection uit tot een bedrijf met wereldfaam. In 2016 werd een omzet van 460 miljoen euro gedraaid en waren er 450 personeelsleden aan de slag. Via verschillende overnames, onder meer in Amerika, bleef Belchim groeien. Voor 2020 werd zelfs een omzet van 700 miljoen euro vooropgesteld. De familie Putteman staat overigens in de lijst van rijkste Belgen, met een vermogen dat op 170 miljoen euro geschat wordt.





Innemende man

Dirk Putteman was via zijn bedrijf ook hoofdsponsor van voetbalclub SK Londerzeel. Het vernieuwde stadion aan de Brusselsestraat werd in 2016 nog naar hem vernoemd. "Hij was een zeer innemende man die veel voor onze gemeente betekend heeft", zegt burgemeester Nadia Sminate (N-VA). "Dit is een zeer groot verlies." Uit respect voor Dirk Putteman en zijn familie heeft het bestuur van SK Londerzeel beslist om de nieuwjaarsreceptie van de club, die nu vrijdag op de agenda stond, af te gelasten.





Verder bouwen aan bedrijf

Zowel in binnen- als buitenland rouwt ook het Belchim-team om het plotse verlies van de oprichter en CEO. "Dankzij zijn enthousiasme, volharding en persoonlijk contact met klanten, leveranciers en werknemers staat Belchim nu op de kaart in Europa, de Verenigde Staten, Canada, Afrika en Azië. We zijn vastbesloten om met volle kracht verder te bouwen aan het bedrijf dat we in ons hart dragen", klinkt het in een reactie.





Het management laat intussen weten dat "Belchim gewoon doorgaat zoals Dirk dat altijd gewild en voorzien heeft". "We nemen de verantwoordelijkheid voor de actuele operationele activiteiten en garanderen de continuïteit van het bedrijf." De familie Putteman behoudt wel een controlerend belang. Dirk Putteman laat een vrouw en vier kinderen achter.