Directeurs voor gemeente en OCMW aangesteld 26 april 2018

Henk Vertonghen, Christel Van Hoeymissen en Ann Steenackers werden respectievelijk als algemeen directeur, financieel directeur en als coördinator beleidsondersteuning aangesteld in de zitting van de gemeenteraad. Henk Vertonghen werd eind 2012 OCMW-secretaris in Londerzeel. Met deze aanstelling als algemeen directeur staat hij vanaf 1 juli in voor de leiding van zowel de diensten van gemeente als die van het OCMW. Christel Van Hoeymissen was al sinds 2007 gemeentelijk financieel beheerder. Zij wordt nu financieel verantwoordelijk voor beide besturen. Ann Steenackers is sinds 1994 financieel beheerder van het OCMW. Zij wordt coördinator beleidsondersteuning voor gemeente en OCMW. (DBS)