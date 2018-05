Dik zeshonderd figuranten geven Sint-Genovevaprocessie vorm 22 mei 2018

02u38 0 Londerzeel Het was koppen tellen in Steenhuffel, waar afgelopen zondag de Sint-Genovevaprocessie op de planning stond.

Meer dan 650 figuranten leefden zich ten volle in hun rol in. Jong en oud hadden zich verkleed om met de nodige trots deel te nemen aan de stoet. Blikvangers waren voorts de krachtige boerenpaarden, die zonder enige moeite de praalwagens trokken.





"Deze editie stond in het teken van de bevrijding tijdens de Eerste Wereldoorlog, nu honderd jaar geleden", klinkt het bij de organisatie. "Een groep perfect uitgedoste soldaten - vergezeld door vredelievende kleuters - beeldde dit op weergaloze wijze uit."





Volgend jaar wordt het een feesteditie, want dan mag de processie 140 kaarsjes uitblazen. Vandaag is de Smisstraat nog het decor van de jaarmarkt. (WHW)