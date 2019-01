Digitaal informatiebord op Heldenplein DBS

17 januari 2019

14u03 0 Londerzeel Op het Heldenplein werd vandaag het gloednieuw LED-scherm geïnstalleerd. Eind 2017 besliste het toenmalige college, onder impuls van oud-burgemeester Nadia Sminate (N-VA), om een digitaal informatiebord aan te schaffen. Londerzeel is dus een gloednieuw communicatiekanaal rijker.

“Het digitaal bord had er al veel eerder moeten staan, maar door onvoorziene tegenslagen in de productie heeft het maanden vertraging opgelopen”, zegt Sminate. “Toch ben ik zeer blij dat de verenigingen van Londerzeel weldra reclame kunnen maken voor hun activiteiten op een hedendaagse manier. Het is uiteraard ook de bedoeling dat de gemeente haar boodschappen naar de burger via dit kanaal kan brengen. Onze betrachting om alle soorten communicatiekanalen te gebruiken om onze inwoners te bereiken wordt hiermee in de praktijk gebracht.”

Het bord wordt geleverd door de firma Brightboard uit Asse en heeft ongeveer 35.000 euro gekost.