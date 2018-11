Dieven plunderen computerwinkel Comcon Vijf daders forceren ‘inbraakveilige’ deur en maken buit ter waarde van duizenden euro’s



Dimitri Berlanger

06 november 2018

17u42 26 Londerzeel Dieven hebben maandagnacht hun slag geslagen in computerwinkel Comcon in de Meerstraat. Vijf daders ging met tientallen gsm’s, laptops en heel wat Apple-producten aan de haal. De waarde van de buit loopt dan ook in de duizenden euro’s. “Het is een triestige zaak”, zuchten de uitbaters.

De inbraak vond plaats in de nacht van maandag op dinsdag rond 4 uur. “Vijf daders hebben zich een toegang verschaft door de achterdeur te forceren”, vertellen zaakvoerder Jurgen Sas en shop manager Gert Sleewaegen. “Nochtans was dat een ‘inbraakveilige’ deur die we, ook al na een inbraak, een paar jaar geleden hebben geïnstalleerd. Ze hebben er dan ook de nodige moeite en tijd voor genomen. Met vijf hebben ze minutenlang zitten trekken en sleuren tot de deur het finaal begaf. Tegen dat soort mankracht is zelfs zo’n speciale deur niet bestand. Van het loeiende alarm hebben ze zich ook niets aangetrokken.”

De dieven die gefilmd werden door bewakingscamera’s droegen allemaal een pet met daarover een hoodie en handschoenen. Ze hielden ook hun hoofd naar beneden. “Het is duidelijk dat het om professionals ging die goed genoeg wisten wat ze moesten doen om zeker niet herkenbaar op de beelden te staan. De vluchtauto stond in een klein straatje achter onze zaak. Daar hebben ze de draad doorgeknipt om tot aan de deur te komen.”

Twintig dure items

Eens binnen hebben ze alles meegenomen wat loszat. “Gsm’s, iPhones, iPads en iMacs, gewone laptops: noem maar op. We zijn de inventaris nog aan het opmaken maar het ging om meer dan twintig items. Allemaal zaken met heel wat waarde. Het gaat dan ook makkelijk over een paar duizenden euro’s.” Maandag was de zaak gewoon open. “Weliswaar met een aantal lege plekken, maar die gaan we snel terug opvullen. We laten ons niet doen.”

Opvallend genoeg ligt de computerwinkel op amper een halve kilometer van het commissariaat van de politiezone KLM (Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise) in de Reigerstraat. “Daar hebben ze zich duidelijk niks van aangetrokken. Of ze wisten het gewoon niet. Dat kan ook...”

Onderzoek loopt

De politie was wel snel ter plaatse, maar de daders waren al gevlucht. “Het gaat inderdaad om vijf daders die aan de haal gegaan zijn met een buit van een vrij hoge waarde”, bevestigt Veerle Kerremans van de politiezone KLM. “Meer kan ik voorlopig niet vrijgegeven. Het onderzoek loopt nog volop.”

De uitbaters lanceren via hun Facebookpagina een oproep naar getuigen. “Wie rond 4 uur vijf onopvallende figuren gezien heeft met kap op en handschoenen aan, gelieve dit dan even door te geven. We zouden graag onze winkel weer gevuld krijgen...”, klinkt het sarcastisch.