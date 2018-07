Dierenopvangcentrum zit overvol VOC VING AL 2.000 GEDUMPTE HUISDIEREN EN SLACHTOFFERS DROOGTE OP DIMITRI BERLANGER

19 juli 2018

02u39 0 Londerzeel Overvol zit het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren (VOC). De jaarlijkse vakantiedump draait op volle toeren, en slachtoffers van de droogte worden massaal binnengebracht. "Ongezien: de voorbije twee maanden hebben we 2.014 dieren opgevangen", klinkt het. Het VOC is dan ook dringend op zoek naar helpende handen.

Het is jammer genoeg ook dit jaar een spijtige traditie: in het opvangcentrum worden momenteel veel huisdieren binnengebracht die eerder door de eigenaars gedumpt werden omwille van de nakende vakantieperiode. ""We zitten al zeker aan vijftig gevallen. Het gaat dan vooral over parkieten, kanaries, vinken en papegaaiachtigen die men gewoon laat vliegen", zegt Marc Van de Voorde. "We moeten de vogels uit de bomen plukken of soms vliegen ze gewoon bij de mensen binnen, omdat ze zo'n honger hebben. Ook dwergkonijntjes en slangen worden achtergelaten. Al onze terrariums zitten vol wurgslangen."





Doodsvonnis

Van de Voorde roept op om na te denken alvorens een dier in huis te nemen. "Elk dier vraagt nu eenmaal om bepaalde zorgen die in bepaalde gevallen eerder een sleur worden. Het dumpen duurt slechts enkele seconden, maar voor het dier in kwestie eindigt het in veel gevallen met een verschrikkelijke dood. We vragen dan ook om de dieren niet te dumpen, maar binnen te brengen in een opvangcentrum."





Ook de droogte eist slachtoffers. "Vooral bij de egels. Het ene na het andere uitgeputte dier wordt binnengebracht. Ze vinden geen water, maar ook geen voedsel omdat er bijna geen slakken zijn", zegt Van de Voorde. Hij raadt aan om voor de vogels dagelijks een schaaltje vers water te voorzien, zodat ze kunnen drinken of baden. "Voorzie ook wat water voor de egeltjes in je tuin en misschien ook wat droge kattenbrokken", aldus Van de Voorde.





Het VOC draait intussen overuren. Zo werd er tussen 18 mei en 18 juli een totaal van liefst 2.014 dieren binnengebracht die allen de nodige zorgen kregen. Ook nu zijn het er dagelijks nog enkele tientallen. "Zo'n toestroom hebben we nog nooit meegemaakt en die is onder meer te wijten aan de droogte. Het is sowieso een heel slecht seizoen voor de vogels. We hebben al heel wat jonge torenvalken en bosuilen met de hand moeten opvoeden. Ze vinden te weinig muizen."





Vrijwilligers welkom

Werk genoeg dus in het VOC, dat meteen ook een dringende oproep doet aan gemotiveerde vrijwilligers die een handje willen toesteken. "We hebben een goede ploeg maar op een gegeven moment kan het voor iedereen te veel worden." Wie zich wil engageren, kan contact opnemen via telefoon of e-mail (052/33.64.10 of voc.malderen@gmail.com).