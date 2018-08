Dierenminister kleeft zelf eerste huisdierenstickers 14 augustus 2018

02u31 0

Dierenminister Ben Weyts (N-VA) kwam gisteren naar Londerzeel afgezakt om de eerste Vlaamse huisdierenstickers te overhandigen. Zo'n sticker maakt in één oogopslag duidelijk welke dieren zich in een woning bevinden, zodat de hulpdiensten in geval van nood ook de huisdieren kunnen redden. Alle Vlaamse steden en gemeenten konden gratis inschrijven op de actie.





Verschillende gemeenten maakten al gebruik van een huisdiersticker, maar het ontwerp verschilde fel, soms zelfs binnen een en dezelfde brandweerzone. Om te zorgen voor meer uniformiteit én zichtbaarheid liet Weyts een sticker ontwerpen die in heel Vlaanderen gebruikt kan worden en door de gemeenten gratis besteld kon worden.





In Londerzeel bracht N-VA-raadslid Koen Moeyersons het voorstel op de gemeenteraad dat bijna unaniem werd goedgekeurd. "Stickers kunnen gewoon gratis afgehaald worden in het administratief centrum", zegt burgemeester Nadia Sminate (N-VA). "Ze moeten niet gereserveerd worden, we hebben voldoende voorraad. We verwachten wel dat het een succes zal worden, want in het verleden werd al meermaals de vraag gesteld door inwoners. We hebben er intussen al een tiental uitgedeeld."





(DBS)