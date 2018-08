Dierenliefhebbers bezoeken vogelopvangcentrum 21 augustus 2018

02u39 0

Het vogelopvangcentrum heeft afgelopen weekend heel wat dierenliefhebbers ontvangen op zijn opendeurdag. Het grote publiek kon een kijkje nemen achter de schermen van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren. Zo legde een van de medewerkers uit hoe de vogels 'geringd' worden. Tot groot jolijt van de jongere bezoekers werden ook enkele vogels opnieuw de wijde natuur ingestuurd. Daarnaast werd er ook een rommelmarkt georganiseerd in de Boeksheide. Actrice Arlette Sterckx, bekend uit Familie en Spoed maakte als 'meter' van het centrum haar opwachting net als 'peter' Mathias Lens. Het vogelopvangcentrum, het enige erkende opvangcentrum voor zieke, gewonde of hulpbehoevende wilde dieren in Vlaams Brabant, krijgt jaarlijks meer dan 6.000 dieren binnen. (WHW)