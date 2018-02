Definitief tracé voor sneltram A12 (AL IS HET NOG ZEKER VIJF JAAR WACHTEN OP EERSTE RIT) DIMITRI BERLANGER

26 februari 2018

02u24 0 Londerzeel De sneltram langs de A12 heeft zijn definitieve tracé gekregen. Tussen Willebroek en Londerzeel zal de tram langs de oostzijde van de snelweg rijden, daarna aan de westkant. Al is het sowieso nog een vijftal jaar wachten voor de tram operationeel is.

De sneltram langs de A12 past in het Brabantnet, de tramplannen van de Vlaamse overheid in de noordrand van Brussel. Dat omvat voorts nog een trambus op het Ringtracé en een luchthaventram tussen Brussels Airport en de hoofdstad.





De sneltram, die nu een definitief tracé gekregen heeft, zal tussen Willebroek en het Brusselse Noordstation rijden. "Het tramtraject ligt nu juridisch vast ten oosten van de A12 in Willebroek en Kapelle-op-den-Bos, en ten westen van de A12 in Londerzeel, Meise en Strombeek-Bever", zegt Marijn Struyf van De Werkvennootschap. "In Londerzeel kruist de tramlijn de A12, om te verknopen met de spoorlijn Mechelen-Gent. Ter hoogte van de Heizel sluit de tram aan op het bestaande net in Brussel, wat een rechtstreekse verbinding met het Noordstation mogelijk maakt."





De haltes in Londerzeel, Meise en Wolvortem, alsook de eindhalte 'Fort Breendonk' in Willebroek, worden uitgerust met een pendelparking. "We stimuleren 'combimobiliteit', waarbij je vlot kan schakelen tussen de auto en het openbaar vervoer", aldus Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). "Het wordt in de toekomst heel gemakkelijk om je auto achter te laten en op de sneltram naar Brussel te springen."





Finaal meer groen

Het plan creëert ook ruimte voor de aanleg van een fietssnelweg op een deel van het tracé. De nieuwe op- en afrittencomplexen die in Londerzeel en Meise noodzakelijk zijn voor de aanleg van de tramlijn, passen ook in de opwaardering van de A12 tot een echte snelweg. Er zal bosgebied moeten wijken om plaats te maken voor de sneltram, maar dat wordt op andere plaatsen gecompenseerd met extra groen. "We leggen extra bos aan, zodat er op het eind van de rekening meer bomen staan dan vandaag", zegt Weyts daarover.





"Om vandaag over een timing te spreken, is het nog te vroeg", vervolgt Struyf. "Nu beginnen we aan de studies, daarna gaan we richting omgevingsvergunning en bouwaanvraag. Ook overleg met het Brussels Gewest en alle andere betrokken partijen zal zeer belangrijk zijn." De trambus zou er in 2019 komen, op de sneltram en luchthaventram zou het nog minstens vijf jaar wachten zijn.





"We zijn zeer blij met deze beslissing", reageert Londerzeels schepen van Mobiliteit Tom Troch (sp.a). "Hiermee is de komst van de tram weer een stap dichterbij. Wij zijn vragende partij voor een specifieke stationsparking, zodat de straten in de buurt geen overlast ondervinden. De Lijn heeft al beloofd met die vraag aan de slag te zullen gaan." Meise had vorig jaar nog bezwaar ingediend tegen het plan. De gemeente maakt zich zorgen over de afhandeling van de onteigeningen, voldoende parkeergelegenheid rond de tramhaltes, maar ook vooral over het sluiten van de oprit van de A12 aan de Plantentuin. "Daar wordt blijkbaar toch rekening mee gehouden. Maar we gaan nu eerst met het college bekijken wat de beslissing van de Vlaamse regering exact inhoudt voor we reageren", besluit schepen van Mobiliteit Jonathan De Valck (N-VA).