De gemeente besturen? Loopt op wieltjes! 12 juni 2018

Burgemeester en schepenen zijn gisteren in eigen gemeente op teambuilding gegaan. Ze vertrokken om 11 uur per fiets aan het administratief centrum, en trokken zo van de ene leuke tussenstop naar de andere. Zo stond er onder meer een skate-initiatie aan buitensportcentrum Schaselberg op het programma. Hilariteit verzekerd. Enkel schepen Tom Troch liet zien dat hij nog enige 'skills' aan zijn jeugd overgehouden had. In de namiddag namen de bestuursleden ook even - en tot grote vreugde van de leerlingen - het speelplaatstoezicht over van de leerkrachten in de Centrumschool.





(DBS)