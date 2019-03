De eerste editie van Star2Run is meteen schot in de roos Joyce Van De Winkel

24 maart 2019

11u40 1 Londerzeel Zaterdagavond vond in het centrum van Londerzeel het evenement Star2run voor de eerste keer plaats: een combinatie van night run of ‘s nachts lopen en urban trail, wat betekent dat er door de stad en door gebouwen wordt gelopen. Vermoedelijk tussen de 1.250 en 1.300 sportievelingen daagden op. De organisatie spreekt van een groot succes.

Een mooi verlicht en geanimeerd parcours en verschillende gebouwen die werden opengesteld voor lopers en wandelaars. Op die manier wilden de organisatoren van Star2run alle inwoners van Londerzeel op de been krijgen. En met succes: in totaal daagden tussen de 1.250 en 1.300 sportievelingen op om deel te nemen aan de bijzondere looptocht.

“Vorig weekend hadden wij online 1.096 ischrijvingen, maar de voorbije week zijn er nog een tweehonderdtal inschrijvingen bijgekomen”, vertelt Kathleen Potoms van de organisatie A sky full of stars, die Star2run organiseert. “Nee, zo een opkomst hadden wij nooit verwacht. Natuurlijk hoopten wij op een mooie opkomst, maar zo veel volk hadden we niet zien aankomen, zeker niet voor een eerste editie. Wij zijn zo gelukkig en dankbaar.”

Het evenement verliep zonder incidenten en alles is vlot verlopen. Star2run schenkt de opbrengst van het evenement aan het Berrefonds, een vzw die ouders ondersteunt bij het verlies van hun kindje. Zij bieden een koesterdoos aan voor kindjes overleden tijdens de zwangerschap of kort na de geboorte. Voor kindjes overleden vanaf twee maanden tot twaalf jaar is er een koesterkoffer. “Omdat wij zelf al op verschillende manieren werden geconfronteerd met dit verlies, kunnen we enkel maar bevestigen dat er een grote nood is aan initiatieven zoals het Berrefonds”, aldus de organisatie A sky full of stars.