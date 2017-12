De Borger zegt politiek vaarwel EX-BURGEMEESTER WIL NAAR EIGEN ZEGGEN OP HOOGTEPUNT STOPPEN ROBBY DIERICKX

02u45 4 Foto Lukas De Borger (56) wil meer tijd vrijmaken voor zijn familie. Londerzeel Een verrassing van formaat in de Londerzeelse politiek. Jozef De Borger, 21 jaar burgemeester en 9 jaar schepen, zegt de gemeentepolitiek vaarwel. Hij wil naar eigen zeggen op een hoogtepunt stoppen en kwam als tweede op de CD&V-lijst niet meer in aanmerking om burgemeester te worden. "Ik heb mijn twee dochters niet zien opgroeien en die fout wil ik bij mijn kleinzoon niet maken", klinkt het.

Hij had verwacht dat hij kopman van de CD&V-lijst zou worden voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018, maar uiteindelijk besliste de partij om schepen Veerle Pas aan te duiden. De Borger kreeg pas de tweede plaats. Ondanks dat dat aanvankelijk voor perikelen binnen de meerderheidspartij zorgde, legde De Borger er zich naar eigen zeggen bij neer dat hij niet langer de kopman van de christendemocraten is. "Ik zal deze lijst krachtig ondersteunen", klonk het na de bekendmaking van de lijst.





Hoogtepunt

Maar gisteren volgde een onverwachte wending. De Borger, die midden deze legislatuur na 21 jaar zijn burgemeesterssjerp moest doorgeven aan Nadia Sminate (N-VA), kondigde aan dat hij volledig uit de politiek stapt. "Ik wil op een hoogtepunt stoppen", klinkt het. "21 jaar lang was ik burgemeester, negen jaar was ik schepen. In die 30 jaar heb ik heel wat kunnen verwezenlijken op gebied van onderwijs, wegen en gebouwen. Ik was een stemmenkanon. Niemand zal me op dat vlak ooit kunnen overtreffen. Ik kan dan ook met veel fierheid terugkijken op mijn politieke carrière. Maar de huidige politieke sfeer is verzuurd en ik beleef geen plezier meer aan politiek bedrijven. Ooit was het mijn passie, mijn werk, mijn leven, mijn alles. Maar nu is de goesting weg."





De Borger geeft toe dat hij niet zou stoppen als hij wél als lijsttrekker naar de kiezer kon trekken. "Maar de zaken staan er anders voor en dus is het nu het ideale moment om er een punt achter te zetten. Ik heb mijn twee dochters niet echt zien opgroeien en dat wil ik niet opnieuw meemaken nu ik grootvader geworden ben. Daarom verkopen mijn vrouw en ik ons huis en verhuizen we naar de omgeving van Dendermonde. Dichter bij de kleinzoon. Ik wil hem voor de eerste keer zien fietsen en wil zijn eerste schooldag niet missen. Op 56-jarige leeftijd heb ik bovendien nog enkele mogelijkheden op professioneel vlak en die wil ik met beide handen grijpen."





"Altijd in mijn hart"

Hij mag de politiek eind volgend jaar dan wel vaarwel zeggen, toch zal De Borger Londerzeel nog vaak bezoeken. "Ik heb hier alles meegemaakt en kan de gemeente niet zomaar achterlaten (lacht). Londerzeel zal voor altijd in mijn hart zitten, maar nu is het tijd voor een nieuwe wereld", besluit de voormalige burgemeester.





CD&V-voorzitter Veerle Langbeen wilde niet reageren op het vertrek van De Borger. "Wie zijn plaats op de lijst zal innemen, zal de komende weken moeten blijken", klonk het.