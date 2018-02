Cupido deelt marktwaardebonnen uit 06 februari 2018

02u47 0

Tijdens de wekelijkse markt in Londerzeel centrum op dinsdag 13 februari hangt Valentijn al in de lucht. 'Cupido' deelt er tussen 9 en 12 uur marktwaardebonnen uit ter waarde van 5 euro. De marktwaardebon is een initiatief van de Koninklijke Markthandelaarsbond - Klein Brabant & Rupelstreek Boom - in samenwerking met het gemeentebestuur Londerzeel. Met deze marktwaardebon kan je aankopen doen bij de vaste markthandelaars van de dinsdagmarkt. Deze waardebonnen - die een jaar geldig zijn - worden uitgedeeld tijdens bijzondere actiedagen op de markt. (DBS)