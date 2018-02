Cultuurdienst organiseert poëziewedstrijd 07 februari 2018

Ook dit jaar organiseert de Cultuurdienst in samenwerking met het Fonds 'GavoorGeluk' en het dichterscollectief 'Stuifmeel' de poëziewedstrijd 'GavoorGeluk Londerzeel'. Deze wedstrijd richt zich tot jongeren vanaf 11 tot 25 jaar die in Londerzeel wonen, school lopen of bij een jeugdbeweging zijn. De gedichten kaderen in het thema 'emoties', in de ruimste zin van het woord. Voel je aangesproken en mail je gedicht(en) naar cultuur@londerzeel.be tegen vrijdag 16 maart (geef ook je pseudoniem, naam, school, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres). De bekendmaking van de laureaten vindt plaats in mei. Geselecteerde gedichten worden opgenomen in de dichtbundel. (DBS)