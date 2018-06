Conny Moons trekt LWD-lijst 15 juni 2018

LWD, de Londerzeelse burgerbeweging, heeft gisteren al enkele van haar kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober bekendgemaakt. Zo trekt gewezen schepen en huidig oppositieraadslid Conny Moons de lijst. Op de tweede plaats prijkt Dimitri Robbyns. De 81-jarige Piet Buelens gaat de lijst duwen. Ook die laatste twee zijn momenteel gemeenteraadslid in Londerzeel. Conny Moons was in de vorige legislatuur schepen van Welzijn, Volksgezondheid, Sociale Huisvesting, Senioren, Jeugd en Sport. "Onze lijst is - op nog enkele bijstellingen na - klaar", aldus de lijsttrekker. "Ik ben heel opgetogen dat we de eerste drie namen al kunnen prijsgeven."





De volledige lijst van Londerzeel Warm & Dynamisch wordt binnenkort bekendgemaakt.





