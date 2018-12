Conny Moons legt eed af als burgemeester DBS

24 december 2018

10u50 1 Londerzeel Conny Moons (39) van de lijst LWD heeft vrijdag bij de provinciegouverneur de eed afgelegd als nieuwe burgemeester van Londerzeel.

Ze komt vanaf 1 januari aan het hoofd van een coalitie die verder bestaat uit CD&V en Groen. “Ik heb bijzonder veel goesting om zo veel te doen bewegen”, liet ze bij haar eedaflegging weten. Moons was van 2007 tot 2012 al schepen van jeugd, sport en sociale zaken in Londerzeel voor CD&V en zat daarna zes jaar in de oppositie met LWD.

De installatievergadering van de gemeenteraad met aansluitend de eerste vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn vindt plaats op maandag 7 januari om 20 uur in Gemeenschapscentrum Gerard Walschap, Sint-Jozefstraat 44 in Londerzeel Sint-Jozef.