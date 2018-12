Citytrip draait uit op nachtmerrie voor 12-jarig meisje WHW

13 december 2018

16u52 0 Londerzeel Een bejaarde man uit Londerzeel riskeert 30 maanden cel voor het aanranden van de kleindochter van zijn toenmalige partner. “Meneer verschuift de schuld naar het slachtoffer, terwijl alleen hij zwaar in de fout is gegaan”, aldus het parket.

In het weekend van 18 juni 2017 ging het toen 12-jarige meisje op citytrip naar Rijsel met haar grootmoeder en die haar partner, E.S. Een grote belevenis voor het meisje, die uiteindelijk zou uitdraaien op een grote nachtmerrie. In de tweede nacht van die citytrip, toen de grootmoeder sliep, kroop de man immers naar het meisje toe en betastte hij haar onder haar pyjama, zowel aan de rug en de billen als in de schaamstreek.

Whatsapp

Het meisje kon de feiten pas enkele dagen later melden aan haar ouders en toen die E.S. via de grootmoeder confronteerden, gaf hij de feiten toe via e-mail en whatsapp. “Het was een stommiteit van 2 minuten”, klonk het in de berichten. Toch leek hij de draagwijdte van de feiten niet te beseffen. “Beseft ze wel wat ze haar oma heeft aangedaan? Nu sta ik aan de deur en is ze alleen”, voegde hij er veelbetekenend aan toe.

Nul schuldbesef

“In die contacten begon hij de feiten te minimaliseren en dat heeft hij tegenover de politie ook herhaaldelijk gedaan”, zei substitute Mieke Thijssen. “Hij speelt zelf ook het slachtoffer en probeert het meisje te manipuleren, door haar voor de voeten te werpen hoeveel pijn ze haar grootmoeder wel niet aandoet. Van enig schuldbesef lijkt dan ook geen sprake. Meneer wentelt zich in een slachtofferrol waarbij Calimero spontaan begint te blozen.” De man, die na de feiten naar Spanje geëmigreerd is, kwam niet opdagen voor zijn proces. Mede daarom besloot het openbaar ministerie een effectieve celstraf van 30 maanden te vorderen. Uitspraak op 17 januari.