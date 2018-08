Chiro viert drie dagen feest 24 augustus 2018

Chiro Londerzeel zet op 24, 25 en 26 augustus de gemeente op zijn kop.

Vrijdag opent vanaf 16 uur het afterworkterras met heerlijke cocktails en wok op diverse wijzen. 's Avonds is er de Comedy Night. Zaterdag zullen vanaf 11.30 uur zo'n tachtig ploegen strijden voor de titel van de beste viking kubbploeg van Londerzeel. Vanaf 19 uur trapt Chiropop 4.0 de gratis feestnacht op gang. Een mix van muzikale leiding en oud-leiding zorgt voor een ideale opwarming. Om 20.30 uur is het aan June for President, een jonge, lokale band met semi-professionele zangeressen en muzikanten. De Nieuwe Martelaren XL zetten om 23 uur het feestgedruis verder met hun gekende succesformule, waarna DJ Pietie Va San de feesttent helemaal op hol laat slaan.





Mountainbiketochten

Zondag zijn er verschillende tochten voorzien. Inschrijven voor de mountainbiketochten van 26, 36, 46, 76 of 106 kilometer kan tussen 8 en 11 uur ter plaatse op de Burcht. Voor de motards is er een bepijlde tocht voorzien van zo'n 150 kilometer. Inschrijven kan tussen 10 en 12 uur. In de namiddag is er nog een fietstocht voor het hele gezin.





Meer info: http://chirolonderzeel.be/feestweekend/





(DBS)