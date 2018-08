Chiro investeert in brandveilige lokalen 24 augustus 2018

Chiro Klaas ontvangt subsidies van Toerisme Vlaanderen om de investering in de verwarmingsinstallatie mee mogelijk te maken. Die moet ervoor zorgen dat het gebouw optimaal brandveilig is voor zijn gebruikers. "Het gaat om het installeren van een geïntegreerd gasdetectiesysteem, het voorzien van een brandbeveilingingsklep en het realiseren van extra verluchting van de stookplaats", aldus Maarten Rottiers, voorzitter van Etaasj, de vzw die de gebouwen beheert. Toerisme Vlaanderen zal van die investering 40 procent subsidiëren, tot maximaal 8.805 euro. De rest zal gefinancierd worden door vzw Etaasj. De subsidievraag werd door vzw Etaasj ingediend als antwoord op een subsidieoproep voor uitbaters van verblijven 'Toerisme voor Allen'. Daarmee wil Toerisme Vlaanderen investeren in een kwaliteitsvol en veilig aanbod aan jeugdverblijven. De chiro stelt namelijk haar lokalen te huur voor jeugdverenigingen voor weekends en kampen (http://degheyselberg.weebly.com/) (DBS)