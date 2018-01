Celstraf met uitstel na geweld tegen ex-vriendin 31 januari 2018

Een dertiger uit Londerzeel werd veroordeeld tot zes maanden cel met uitstel voor geweld tegen zijn ex-vriendin. Die had drie jaar geleden een punt achter hun relatie van tien jaar gezet. Op 15 maart 2015 liep het echter helemaal uit de hand. Het voormalige koppel had afgesproken om enkele documenten voor de verkoop van hun woning te ondertekenen, maar daar bleef het niet bij. "Vanaf nu maak ik uw leven tot een hel", beet de man haar toe, waarop hij haar ook een stevige vuistslag verkocht. Maar in de rechtbank beweerde hij dat hij niets gedaan had, en dat zijn ex gewoon hysterisch geworden was. De rechter geloofde daar evenwel niets van. De dertiger moet ook een cursus agressiebeheersing volgen.





(WHW)