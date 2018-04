Celstraf gevraagd voor doen verdwijnen in beslag genomen wagen 24 april 2018

02u55 0

Een man uit Londerzeel riskeert een maand cel voor het verbergen van in beslag genomen goederen. De man had een schuldenlast van maar liefst 42.000 euro opgebouwd. Nadat hij een dwangbevel tot betaling had genegeerd kwam een deurwaarder zijn inboedel opschrijven. Groot was dan ook de verwondering toen de wagen van de man verdwenen bleek te zijn bij het uitvoerend beslag. Zelf beweerde de man dat de wagen altijd in Nederland was geweest bij een vriend. Uiteindelijk dook het voertuig vorige zomer opnieuw op, zij het in erbarmelijke staat. Daarom besloot het parket hem te vervolgen. Uitspraak op 8 mei. (WHW)